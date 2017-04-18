Мэй намерена провести в Британии досрочные выборы

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросит парламент объявить досрочные выборы 8 июня - на три года раньше срока. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Мэй в прошлом исключала возможность досрочных выборов до 2020 года.

Лидер тори, уверенно лидирующих по популярности во всех опросах, объяснила досрочные выборы стремлением к стабильности в ситуации, когда страна начала переговоры о выходе из Европейского союза.

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О намерении распустить Палату общин и провести выборы Мэй объявила в экстренном заявлении на Даунинг-стрит после встречи с министрами.

Как сообщал УНИАН, Тереза Мэй официально запустила процедуру Brexit. В Британии проголосовали за отделение от Евросоюза на референдуме летом 2016 года.