Принц Гарри ”запал” на стриптизершу из Литвы

Британский принц Гарри отметил окончание военной академии в Сэндхерсте вечеринкой в одном из лондонских стрип-клубов, сообщается на сайте газеты Daily Telegraph.

Сын наследника британского престола и его друзья провели вечер пятницы в клубе Spearmint Rhino на западе Лондона. По сведениям издания, принц Гарри отказался от контактного стриптиза, сообщив танцовщице, что у него есть любимая девушка. Однако усадил 21-летнюю стриптизершу из Литвы к себе на колени и беседовал с ней около 10 минут.

Торжественный парад по поводу выпуска военной академии в Сэндхерсте, на котором будет присутствовать бабушка принца - королева Великобритании Елизавета II, состоится 12 апреля.

Младший сын принца Чарлза неоднократно оказывался в центре скандалов. В частности, он подозревался в том, что во время учебы в Итоне сдал работу, написанную не им, а одним из его преподавателей. Однако наибольшую огласку получил инцидент, когда принц Гарри пришел на костюмированную вечеринку в нацистской военной форме. За поведение младшего принца британской королевской семье пришлось приносить официальные извинения.

Лента .ру