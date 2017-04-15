Удар США по ИГИЛ "матерью всех бомб": число уничтоженных боевиков возросло до 94

По последним данным, 94 боевиков "Исламского государства" (ИГ) уничтожено в провинции Нангархар в Афганистане в результате бомбардировки их позиций с помощью "матери всех бомб" 13 апреля.

Как передает DW,

По последним данным, 94 боевика "Исламского государства" (ИГ) уничтожены в провинции Нангархар в Афганистане в результате бомбардировки их позиций с помощью "матери всех бомб" 13 апреля.

Как передает DW, представитель афганского правительства в субботу, 15 апреля, заявил, что среди погибших - четверо ключевых главарей террористов. Ранее сообщалось о 36 уничтоженных исламистах.

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Представитель региональной власти Эсмаил Шинвари подчеркнул, что жертв и пострадавших среди гражданских лиц или армии Афганистана "вообще не было".

Бомбардировка была осуществлена 13 апреля военно-воздушными силами Соединенных Штатов Америки. Во время бомбардировки была использована бомба GBU-43/B весом около 10 тонн, которую также называют "матерью всех бомб". Это самая мощная американская неядерная бомба, которую США когда-либо применяли в военных операциях.

По данным СМИ, бомбу сбросили на систему туннелей, принадлежащую ИГ, которая была хорошо укреплена против наземных атак. В Пентагоне заявили, что удар был нанесен для "максимального уничтожения бойцов и материальной базы "Исламского государства".