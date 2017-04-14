Опубликовано видео удара американской "матери всех бомб" в Афганистане

15:20, 14 апреля 2017
Мир
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США нанесли удар по позициям ИГИЛ в Афганистане.

В результате удара ликвидированы десятки ІДІЛівців / Скриншот

Телеканал CNN опубликовал видео с ударом "матери всех бомб" силами США по позициям боевиков "Исламского государства" в Афганистане. На записи видно огромный столб дыма.

Ранее представитель афганского Минобороны заявил, что в результате сброса американскими военными "матери всех бомб" на позиции "Исламского государства" в Афганистане убиты 36 боевиков. Также сообщалось, что взрыв крупнейшей неядерной бомбы разрушил три подземных тоннеля ИГИЛ и уничтожил их боеприпасы. При этом отмечается, что мирное население не пострадало.

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Как сообщал УНИАН ранее, бомбы GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB) США сбросили на позиции боевиков ИД в Афганистане 13 апреля. Позже в Белом доме уточнили, что целью этого удара была система тоннелей, которую использовали террористы. Боевое применение бомбы такого типа, как отмечал Reuters, стало первым в истории.

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Новость в сюжете: Удар США по позициям ИГИЛ в Афганистане
Теги: #США#бомба#Афганистан