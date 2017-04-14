Опубликовано видео удара американской "матери всех бомб" в Афганистане

Телеканал CNN опубликовал видео с ударом "матери всех бомб" силами США по позициям боевиков "Исламского государства" в Афганистане. На записи видно огромный столб дыма.

JUST IN: New video shows massive, 21,000-pound bomb hitting ISIS in Afghanistan https://t.co/FHXxuPb0Xqhttps://t.co/8A69FEO26y — CNN (@CNN) April 14, 2017

Ранее представитель афганского Минобороны заявил, что в результате сброса американскими военными "матери всех бомб" на позиции "Исламского государства" в Афганистане убиты 36 боевиков. Также сообщалось, что взрыв крупнейшей неядерной бомбы разрушил три подземных тоннеля ИГИЛ и уничтожил их боеприпасы. При этом отмечается, что мирное население не пострадало.

Читайте такжеСША сбросили в Афганистане мощнейшую "мать всех бомб": в Пентагоне подтвердили

Как сообщал УНИАН ранее, бомбы GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB) США сбросили на позиции боевиков ИД в Афганистане 13 апреля. Позже в Белом доме уточнили, что целью этого удара была система тоннелей, которую использовали террористы. Боевое применение бомбы такого типа, как отмечал Reuters, стало первым в истории.