Саакашвили готов встретиться с Путиным

В понедельник в Москву из аэропорта Тбилиси на двух самолетах МЧС вылетят 370 граждан России, временно пребывавших на территории Грузии, сообщил консул посольства России в Грузии Валерий ВАСИЛЬЕВ.

Как передает РИА «Новости», всего на сегодняшний день в Россию из Грузии после обострения российско-грузинских отношений было отправлено пять самолетов МЧС. На них были эвакуированы сотрудники российского посольства в Грузии, члены их семей, члены семей ряда военнослужащих Группы российских войск в Закавказье, а также другие граждане России.

Одним бортом МЧС в минувший понедельник были отправлены на родину задержанные грузинской стороной военнослужащие, которым было предъявлено обвинение в шпионаже.

Между тем Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ заявил о готовности вести переговоры с российскими властями в любое время. Об этом он сказал в эфире Би-Би-Cи. По словам грузинского Президента, он предлагал встретиться с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ.

"Я готов встретиться в любое время - сегодня, когда угодно, я готов вылететь, куда бы то ни было", - сказал М.СААКАШВИЛИ.