Для сброса бомбы в Афганистане не требовалось разрешение Трампа - Пентагон

Командующему войсками США в Афганистане Джона Николсону не требовалось личное распоряжение президента США Дональда Трампа, чтобы принять решение об использовании в Афганистане против террористов самой мощной неядерной бомбы.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники в Пентагоне.

У Николсона есть соответствующие полномочия. Источник агентства добавил, что командующий войсками хотел продемонстрировать ИГ в Афганистане всю серьезность своих намерений относительно уничтожения ее военной угрозы.

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По его словам, использование самой мощной бомбы не было посланием какому-либо другому государству, в том числе и КНДР.

Напомним, что ранее сообщалось, что в результате удара со стороны США по Афганистану "матери всех бомб" погибли 36 исламистов.

Жертв среди гражданского населения нет.

Удар был направлен на ряд подземных тоннелей и пещер, где скрываются боевики "Исламского государства".