В Афганистане рассказали о последствиях удара США "матерью всех бомб"

В результате сброса американскими военными "матери всех бомб" на позиции "Исламского государства" в Афганистане убиты 36 боевиков. Об этом заявил представитель афганского Минобороны, передает CNN.

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Также сообщается, что взрыв крупнейшей неядерной бомбы разрушил три подземных туннеля ИГИЛ и уничтожил их боеприпасы. При этом отмечается, что мирное население не пострадало.

Один из очевидцев рассказал о громком взрыве, из-за которого выбило все стекла в доме.

Как сообщал УНИАН ранее, бомбу GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB) США сбросили на позиции боевиков ИГ в Афганистане 13 апреля. Позже в Белом доме уточнили, что целью этого удара была система тоннелей, которую использовали террористы. Боевое применение бомбы такого типа, как отмечал Reuters, стало первым в истории.