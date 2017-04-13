Трамп назвал "безумием" ситуацию в Украине

Президент США Дональд Трамп упомянул Украину, когда говорил о проблемах в мире, обрисовав ситуацию, употребив слово "безумие".

Как передает собственный корреспондент УНИАН, так он сказал на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, отвечая на вопрос, чего должны бояться страны в Европе со стороны России в случае, если напряжение будет расти.

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"Я хотел бы начать, сказав, что я надеюсь, что им (странам Европы) не придется ничего бояться. Сейчас есть страх, есть проблемы, но я надеюсь, что не будет страха, и не будет проблем, это было бы идеальной ситуацией. То, что происходит - это безумие - это Ближний Восток,... Украина - не имеет значения, куда вы будете смотреть - есть проблемы. Так много проблем. И я верю, что мы избавимся от большинства из этих проблем. И не будет страха от любого. Это так, как должно быть", - сказал Трамп.