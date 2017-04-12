США не пойдут в Сирию - Трамп

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox Business заявил, что Вашингтон не планирует значительное расширение своего участия в военном конфликте в Сирии.

«Мы не пойдем в Сирию», — сказал Трамп, не уточнив, какие именно действия Соединенные Штаты не намерены предпринимать в Сирии.

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При этом американский президент прокомментировал нанесенный по его приказу авиаудар ракетами «Томагавк» по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс.

«То, что я сделал, должно было быть сделано администрацией Обамы задолго до того, как я это сделал», — отметил Трамп, добавив: «Я думаю, что сейчас Сирии будет намного лучше, чем было».

Ранее официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что США нанесут новые удары по расположению войск президента Сирии Башара Асада в случае повторения химатак на мирных сирийцев.