В США заявили о политической изоляции РФ из-за поддержки режима Асада

Позиция России по отношению к Сирии не нашла поддержки в мире, страна оказалась в изоляции по этому вопросу, заявил представитель Белого дома Шон Спайсер, как сообщает Reuters.

"Россия находится на острове, когда речь идет о поддержке Сирии", - сказал Спайсер.

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Также политик уточнил, что в данном конкретном случае нет сомнений в том, что Россия изолирована, ведь она присоединилась к таким странам, как Северная Корея, Сирия и Иран.

"Это не та группа стран, с которыми вы хотите общаться. За исключением России, это все именно такие государства", - сказал Спайсер.

Заявление пресс-секретаря президента США прозвучало на фоне начавшегося визита в Москву главы Госдепа Рекса Тиллерсона. Перед прилетом в Москву по итогам встречи глав МИД стран G7 в Италии он заявил, что Россия должна определиться с тем, чью позицию по сирийскому вопросу она готова поддержать.