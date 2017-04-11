США намерены бороться во всем мире с преступлениями против человечности

Соединенные Штаты намерены бороться во всем мире с теми, кто совершает преступления против человечности. Об этом в понедельник, 10 апреля, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в итальянском горном селе Сант'Анна-ди-Стаццема, как сообщает DW.

1944 года это село стало местом жестокой расправы подразделений СС над местными жителями.

"Мы вновь посвятим себя цели привлекать к ответственности любого в мире, кто совершает преступления против невинных людей", - приводит слова руководителя Государственного департамента США информагентство Reuters.

Читайте такжеРакеты США уничтожили 20% боевой авиации Сирии - Мэттис

Заявление Тиллерсона прозвучало перед встречей министров иностранных дел Большой семерки в Тоскане и через три дня после авиаудара США по сирийской авиабазе Шайрат. Как отмечает агентство Reuters, европейские участники встречи в Италии надеются получить от Тиллерсона разъяснения относительно дальнейшей стратегии Вашингтона в Сирии.

Напомним, 7 апреля ночью США выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по сирийской авиабазе Шайрат, расположенном в провинции Хомс на западе Сирии. В Вашингтоне считают, что именно с авиабазы Шайрат сирийские правительственные войска предприняли атаку с использованием запрещенного химического оружия. Целью ударов стали сирийские боевые самолеты, сам аэродром, ангары, заправочные станции, а также радары и системы ПВО, отметили в Пентагоне.

Действия Вашингтона в Сирии резко раскритиковали в Москве и Тегеране, назвав их нарушением международного права.