Встреча Тиллерсона и Путина не запланирована – Кремль

В Кремле заявляют, что планов относительно встречи президента России Владимира Путина и государственного секретаря США Рекса Тиллерсона во время его визита в Москву на этой неделе нет.

«Мы не анонсировали никаких встреч, и на данное время встречи с Тіллерсоном нет в графике президента», – сказал 10 апреля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает Радио Свобода.

12 апреля Тиллерсон, самый высокий американский чиновник, который приезжает с визитом в Россию после вступления в январе на пост президента США Дональда Трампа, должен встретиться с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

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Визит Тиллерсона будет происходить на фоне обострения отношений между США и Россией. Ночью 7 апреля военные США атаковали десятками ракет «Томагавк» аэродром сирийских правительственных войск на западе Сирии. Таким был ответ на химическую атаку в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля, в которой Запад обвиняет режим Башара Асада. Союзники Вашингтона по НАТО и в регионе выразили поддержку действиям США в Сирии. Россия назвала эти действия актом агрессии.

Представитель Кремля заявил, что действия США показали «полное нежелание Вашингтона сотрудничать по Сирии. Как заявил Песков, продолжение призывов к отставке президента Сирии Башара Асада не поможет решить ситуацию.

Россия оказывает Асаду поддержку в шестилетней войне в Сирии, в результате которой погибли более 300 тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, Тиллерсон собирается в Москву 11-12 апреля, после встречи министров иностранных дел "Большой семерки". Перед Тиллерсоном в Москву должен был прибыть глава МИД Великобритании Борис Джонсон, однако он отказался от визита из-за ситуации в Сирии.