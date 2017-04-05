Тиллерсон 12 апреля в России обсудит ситуацию на Донбассе и выполнение "Минска"
В Госдепе США отметили, что этот визит является частью усилий по поддержанию прямых каналов коммуникации с российскими высокопоставленными лицами.
Секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон 12 апреля посетит Россию для обсуждения ситуации на Донбассе и выполнения Минских соглашений.
Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепартамента.
"Секретарь посетит Москву (Россия) 12 апреля, где он встретится с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и другими российскими чиновниками, чтобы обсудить Украину, контртеррористические меры, двусторонние отношения и другие вопросы, включая Северную Корею и Сирию", - говорится в заявлении.
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При этом отмечается, что этот визит является частью усилий по поддержанию прямых каналов коммуникации с российскими высокопоставленными лицами. Вместе с тем сказано, что визит направлен на то, чтобы убедиться, что позиция США четко доведена до ведома РФ, в том числе относительно дальнейших шагов в выполнении Минских соглашений.
Накануне визита в Россию 9-11 апреля Тиллерсон посетит Италию, где состоится встреча с глав МИД стран "Большой семерки".
Как сообщал УНИАН, сенаторы США призвали Тиллерсона во время визита в РФ встретиться с демократически настроенными активистами.