Тиллерсон 12 апреля в России обсудит ситуацию на Донбассе и выполнение "Минска"

Секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон 12 апреля посетит Россию для обсуждения ситуации на Донбассе и выполнения Минских соглашений.

Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепартамента.

"Секретарь посетит Москву (Россия) 12 апреля, где он встретится с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и другими российскими чиновниками, чтобы обсудить Украину, контртеррористические меры, двусторонние отношения и другие вопросы, включая Северную Корею и Сирию", - говорится в заявлении.

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При этом отмечается, что этот визит является частью усилий по поддержанию прямых каналов коммуникации с российскими высокопоставленными лицами. Вместе с тем сказано, что визит направлен на то, чтобы убедиться, что позиция США четко доведена до ведома РФ, в том числе относительно дальнейших шагов в выполнении Минских соглашений.

Накануне визита в Россию 9-11 апреля Тиллерсон посетит Италию, где состоится встреча с глав МИД стран "Большой семерки".

Как сообщал УНИАН, сенаторы США призвали Тиллерсона во время визита в РФ встретиться с демократически настроенными активистами.