В России по указанию Кремля провели митинги против терроризма

В субботу, 8 апреля, в крупных городах России прошли антитеррористические митинги и акции памяти погибших в результате теракта в петербургском метро.

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За два дня до этого аналогичные мероприятия состоялись в Москве и Санкт-Петербурге.

По сведениям «Медузы», митинги по всей стране были организованы региональными властями по требованию администрации президента России; особое внимание уделили тем городам, где 26 марта граждане массово вышли на улицы против коррупции.

Десятки источников рассказывают, что участие в антитеррористических акциях обеспечивали государственные и частные предприятия, а также учебные заведения.

Как пишет «Радио Свобода», в Москве во время акции в память о жертвах теракта в метро Петербурга задержаны 6 человек – 5 активистов и журналист, который фотографировал акцию в парке Горького.

На аналогичном мероприятии, организованном властями в Барнауле (Алтайский край), задержаны 8 человек.

Издание отмечает, что задерживали либо людей с плакатами против коррупции, либо выступавших с критикой властей.

Общественные акции, организованные властями, прошли в ряде крупных городов Сибири и Поволжья.

При этом в Красноярске всем пришедшим раздавали листовки с информацией о теракте в петербургском метро 3 апреля, жертвами которого стали 14 человек.

По словам руководителей акций, в качестве которых официально выступили в основном молодежные, ветеранские и другие общественные организации, во всех случаях в мероприятиях участвовали не менее нескольких тысяч человек.

Ранее администрация президента РФ Владимира Путина поручила регионам провести 8 апреля организованные митинги с антитеррористическими лозунгами – "особенно там, где прошли акции протеста 26 марта".