Трамп исключил Беннона из состава Совета нацбезопасности США

Президент США Дональд Трамп исключил из состава Совета национальной безопасности США своего старшего советника, 62-летнего Стивена Беннона.

Об этом сообщают информагентства AP и Reuters со ссылкой на ведомственный бюллетень американского правительства (Federal Register), опубликованный в среду, 5 апреля, передает Deutsche Welle.

Читайте такжеГлавный советник Трампа: СМИ "должны помалкивать"

В правительственном бюллетене обнародован новый состав Совета национальной безопасности США. В этом перечне нет имени Беннона как члена одного из комитетов Совета. Таким образом Трамп отменил свое решение о доступе Беннона к заседаниям высокого уровня по вопросам безопасности. Ранее это решение вызвало дискуссии в США, ведь, по мнению критиков, политический советник не должен быть причастным к национальной безопасности.

Стивен Беннон - профессиональный военный, инвестиционный банкир и медийщик. Он известен своими ультраправыми взглядами. В 2012-2016 годах Беннон был исполнительным административным директором правопопулистского портала Breitbart. Он также лично писал тексты для этого сайта.