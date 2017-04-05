В Петербурге задержали трудовых мигрантов из Средней Азии за "содействие" террористам

В Санкт-Петербурге задержали шестерых человек, которых подозревают в пособничестве с террористами, которые устроили взрыв в метро 3 апреля, сообщает пресс-служба СК РФ.

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«5 апреля в результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России, а также спецподразделений Росгвардии задержаны 6 граждан из республик Средней Азии, приехавших в Россию работать», - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемые с ноября 2015 года по настоящее время на территории Санкт-Петербурга «осуществляли вербовку преимущественно выходцев из стран Средней Азии для совершения преступлений террористической направленности и вовлечения в деятельность запрещенных в России террористических организаций - «Джебхат ан-Нусра», «Исламское государство». Кроме того, соучастники стремились привлечь вербуемых к деятельности иных незаконных вооруженных формирований, в том числе на территории иностранных государств».

Проводятся обыски в местах проживания подозреваемых, изымается исламистская экстремистская литература, предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, утверждает следствие.

Следком РФ «тщательно проверит все связи и контакты задержанных, но следует сразу отметить, что на данный момент у следствия нет сведений о связи и знакомстве задержанных с исполнителем теракта в санкт-петербургском метрополитене», говорится в сообщении.

Решается вопрос об аресте задержанных и предъявлении им обвинения, осуществляются мероприятия, направленные на установление и привлечение к уголовной ответственности их соучастников. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Позже СМИ сообщили, что ВКонтакте есть профиль предполагаемого исполнителя теракта в петербургском метро. Они проиллюстрировали сообщение фотографиями Акбара Джалилова. Ему 22 года. В друзьях у него — 12 человек, он также подписан на группы "Я люблю ислам" и IslamHouse.

Затем житель Санкт-Петербурга Акбар Джалилов, которого назвали террористом, который взорвал себя в метрополитене в Петербурге, начал отрицать свою причастность к преступлению. "Нет, здесь произошла какая-то ошибка", — сказал он корреспонденту "Росбалта".