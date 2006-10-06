Премьер-министру Чечни на 30-летие подарили Ferrari и песни Ротару (фото)

В четверг премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров отметил свое 30-летие. Празднования начались с того, что жители в селах по чеченской традиции забили жертвенный скот, раздали мясо малоимущим. А в мечетях проводился религиозный обряд "мовлид" - молебен во здравие Рамзана, сообщает газета "Комсомольская правда".

Сейчас у мусульман идет пост - священный месяц Рамадан. Поэтому юбилей праздновался без спиртных напитков.

Перед юбиляром выступали такие звезды, как Филипп Киркоров, София Ротару, Сосо Павлиашвили, Лада Дэнс, Иракли, Пьер Нарцисс. Были также депутат Госдумы Руслан Ямадаев, советник Путина Асланбек Аслаханов, школьные друзья Рамзана, добавляет "МК" ".

Перед въездом в Грозный в четверг была торжественно открыта Триумфальная арка. На ней висели портреты Владимира Путина и Ахмата Кадырова. Арка сложена из белого пиленого камня - всего его ушло более ста тонн. А само строительство обошлось примерно в 10 млн рублей и все деньги были выделены из госбюджета.

На день рождения премьеру еще подарили итальянскую спортивную машину Ferrari черного цвета якобы стоимостью 450 тысяч долларов, с номерным знаком К 030 РА. Что означает: Кадыров, 30 лет, Рамзан Ахматович.

Рамзан сказал "КП", что подарок ему преподнесли друзья и что он сам сначала "немножко покатается" на Ferrari, а потом передаcт ее чеченским детям.

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