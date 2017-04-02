Эрдоган назвал себя "хранителем мира и свобод"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления назвал себя "хранителем мира", сообщает "112 Украина".

С таким заявлением турецкий президент выступил, ища поддержки курдов, живущих преимущественно на юго-востоке страны, на грядущем референдуме о наделении президента новыми полномочиями.

"Мы - хранители мира, мы - хранители свобод", - заявил Эрдоган.

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Также турецкий лидер обрушился на Демократическую партию народов (ДПН), которая защищает интересы курдов и пользуется у них популярностью. Эта партия выступает против конституционной реформы. По мнению Эрдогана, она поддерживает Рабочую партию Курдистана, которая признана террористической в Турции. В ДПН подобные обвинения опровергают.

Тем не менее, подчеркивает агентство, Партия справедливости и развития, основанная нынешним президентом, также активно поддерживается населением в данном регионе.

"Мы готовы к диалогу, готовы идти рука об руку с каждым, кому есть что сказать", - сказал Эрдоган.

Всетурецкий референдум, итогом которого может стать превращение страны из парламентской в президентскую республику, начался в понедельник. Пока в нем могут принимать участие только граждане, живущие за пределами Турции - в шести европейских странах.

Голосование для жителей Германии, Австрии, Бельгии, Франции, Швейцарии и Дании продлится с 27 марта по 9 апреля. 16 апреля референдум пройдет в самой Турции.

Если граждане Турции одобрят предлагаемые поправки в конституцию, президент страны получит новые полномочия: он сможет формировать кабинет министров, представлять бюджет, выбирать большую часть судей и публикать указы, которые получат статус законов.