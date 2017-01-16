Парламент Турции утвердил последнюю статью конституционных реформ

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на информационное агентство Анадолу.

За последнюю, 18-ю, статью проголосовали 344 депутата при необходимых 330, против – 131 законодатель. Два бюллетеня оказались пустыми, три признаны недействительными и один воздержался.

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Второй тур голосования за конституционную реформу планируется начать 18 января. Депутаты снова будут рассматривать все 18 статей. Правящая Партия справедливости и развития стремится утвердить шесть статей в день во втором туре голосования и закончить рассмотрение законопроекта до 21 января.

ПСР планирует провести референдум относительно конституционных изменений 26 марта или позже 16 апреля.

Предлагаемые изменения в конституцию Турции предусматривают укрепление власти президента страны. Он будет иметь право назначать и увольнять министров, а пост премьер-министра впервые в истории Турции будет отменен. Вместо него будет вице-президент, или, возможно, несколько вице-президентов.