Эрдоган: После 16 апреля ЕС увидит "совсем иную Турцию"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 21 марта, заявил, что после референдума 16 апреля Европа увидит "совсем иную Турцию", как сообщает DW.

Западные лидеры больше не будут угрожать Турции процессом относительно обретения членства в ЕС, заявил Эрдоган и назвал Европу "фашистской и жестокой".

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Как сообщалось, Эрдоган в течение прошлой недели неоднократно обвинял европейских лидеров в "нацизме" за отмены в нескольких странах встреч турецких министров с диаспорой. На этих встречах министры должны были агитировать за конституционную реформу, которая превратит Турцию в президентскую республику. Референдум относительно этой реформы немецкие политики назвали "легализованным переворотом".