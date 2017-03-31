Тиллерсон подтверждает твердую приверженность США к НАТО

Секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон на встрече глав МИД стран-членов Альянса в Брюсселе подтвердил твердую приверженность США к НАТО.

Об этом сообщает миссия США при НАТО в Twitter.

"Секретарь Тиллерсон: приверженность Соединенных Штатов к НАТО твердая, и этот Альянс остается главной основой для обеспечения трансатлантической безопасности", - говорится в сообщении.

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В сообщении Госдепартамента в Twitter также говорится, что Тиллерсон подтвердил на 100% приверженность Соединенных Штатов к Альянсу.

Вместе с тем, он заявил, что НАТО должно "принести пользу там, где сможет, и оказать лучшую поддержку, чтобы нанести поражение "Исламскому государству" в Ираке и Сирии". Как отметил Секретарь Госдепартамента США, «этого требует наша безопасность».

Как сообщал УНИАН, Тиллерсон призвал союзников по НАТО утвердить конкретный план увеличения расходов на оборону до 2% ВВП к 2024 году.

По состоянию на 2016 год ежегодное требование относительно расходов на оборону в размере не менее 2% ВВП выполнили пять из 28 союзников НАТО: США, Греция, Великобритания, Эстония и Польша.