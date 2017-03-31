СМИ объяснили, почему Россия продала Аляску США (видео)

Ровно 150 лет назад Россия продала Аляску США за $125 млн в нынешних деньгах. Журналисты "Настоящего времени" назвали причины данного решения.

В ХІХ веке Россия контролировала около 1,5 миллиона квадратных километров на территории современной Аляски, Гаваев и Калифорнии. "Но Российская империя все же продает "свою Америку" в том же 1867 году за 7,2 млн долл. (около 125 млн сегодня)", - говорится в сюжете.

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Одна из основных причин, как отмечают журналисты, - Крымская война, которая опустошила казну и подняла "вопрос безопасности земель России".

"Удаленность и малочисленность русского населения делали эту территорию уязвимой", - пишет "Настоящее время", добавляя, что так Аляска стала частью США, а получила статус штата в 1959 году.

Ранее в соцсетях отреагировали на очередной пропагандистский материал российских СМИ, в котором говорилось о том, что на Аляске считают, что штат лучше бы розвивался под руководством Москвы, а не Вашингтона.