Аляску купили, а на Чукотку денег не хватило: в соцсетях высмеяли пропаганду росСМИ

12:49, 30 марта 2017
Курьёзы
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Пользователи соцсетей даже привели пример фото того, как выглядят соседние территории: только одна в России, а другая - в США.

В сети высмеяли такой материал росЗМІ / ren.tv

В соцсетях отреагировали на очередной пропагандистский материал российских СМИ, в котором говорилось о том, что на Аляске считают, что штат лучше бы розвивался под руководством Москвы, а не Вашингтона. Из таких заявлений росСМИ в Twitter посмеялся российский журналист Василий Максимов.

"Извините, я от смеха плачу навзрыд. Даже не знал, что так бывает", — прокомментировал он публикацию одного из ресурсов РФ.

Другие пользователи тоже прокомментировали.

"Да, была бы как Калининградская область, которую за 70 лет советской оккупации превратили в бомжатник"

"Американский советник" напод**се Кремля. Знаем мы таких советников"

"Уже 1 апреля с бояришником празднуют?", "Что было бы с Аляской, останься она русской? Чукотка. Вот вам и сослагательное наклонение", "Нищеброды! Аляску купили, а на Чукотку денег не хватило!", - прокомментировали твит другие пользователи.

Один из юзеров даже привел пример фото Аляски и Чукотки.

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Теги: #СМИ#Аляска#Чукотка