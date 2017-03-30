Аляску купили, а на Чукотку денег не хватило: в соцсетях высмеяли пропаганду росСМИ

В соцсетях отреагировали на очередной пропагандистский материал российских СМИ, в котором говорилось о том, что на Аляске считают, что штат лучше бы розвивался под руководством Москвы, а не Вашингтона. Из таких заявлений росСМИ в Twitter посмеялся российский журналист Василий Максимов.

"Извините, я от смеха плачу навзрыд. Даже не знал, что так бывает", — прокомментировал он публикацию одного из ресурсов РФ.

Простите, я от смеха плачу навзрыд. Даже не знал, что так бывает pic.twitter.com/Q5A6zLbSbj — VASILY MAXIMOV (@vasilymaximov) March 29, 2017

Другие пользователи тоже прокомментировали.

@vasilymaximov да, была бы как Калиниградская область, которую за 70 лет советской оккупации превратили в бомжатник. — Юрий Азиатский (@br020201) March 30, 2017

"Да, была бы как Калининградская область, которую за 70 лет советской оккупации превратили в бомжатник"

"Американский советник" напод**се Кремля. Знаем мы таких советников"

"Уже 1 апреля с бояришником празднуют?", "Что было бы с Аляской, останься она русской? Чукотка. Вот вам и сослагательное наклонение", "Нищеброды! Аляску купили, а на Чукотку денег не хватило!", - прокомментировали твит другие пользователи.

Один из юзеров даже привел пример фото Аляски и Чукотки.