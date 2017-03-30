Аляску купили, а на Чукотку денег не хватило: в соцсетях высмеяли пропаганду росСМИ
Пользователи соцсетей даже привели пример фото того, как выглядят соседние территории: только одна в России, а другая - в США.
В соцсетях отреагировали на очередной пропагандистский материал российских СМИ, в котором говорилось о том, что на Аляске считают, что штат лучше бы розвивался под руководством Москвы, а не Вашингтона. Из таких заявлений росСМИ в Twitter посмеялся российский журналист Василий Максимов.
"Извините, я от смеха плачу навзрыд. Даже не знал, что так бывает", — прокомментировал он публикацию одного из ресурсов РФ.
Простите, я от смеха плачу навзрыд. Даже не знал, что так бывает pic.twitter.com/Q5A6zLbSbj— VASILY MAXIMOV (@vasilymaximov) March 29, 2017
Другие пользователи тоже прокомментировали.
@vasilymaximov да, была бы как Калиниградская область, которую за 70 лет советской оккупации превратили в бомжатник.— Юрий Азиатский (@br020201) March 30, 2017
"Да, была бы как Калининградская область, которую за 70 лет советской оккупации превратили в бомжатник"
@GagarinInfo@vasilymaximov "американский советник" на подсосе кремля. Знаем мы таких "советников"— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) March 29, 2017
"Американский советник" напод**се Кремля. Знаем мы таких советников"
"Уже 1 апреля с бояришником празднуют?", "Что было бы с Аляской, останься она русской? Чукотка. Вот вам и сослагательное наклонение", "Нищеброды! Аляску купили, а на Чукотку денег не хватило!", - прокомментировали твит другие пользователи.
Один из юзеров даже привел пример фото Аляски и Чукотки.
@vasilymaximov Угадай по фото,где что?Чукотка,Аляска,)))))) pic.twitter.com/T8azPnNj3T— ШаповаловВіталій