Израиль разорвал дипломатические отношения с Венесуэлой
17:48, 28 января 2009Мир
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Сотрудников посольства выслали
Израиль разорвал дипломатические отношения с Венесуэлой и выслал сотрудников посольства из страны. Об этом сообщает Газета.русо ссылкой на издание Haaretz.
В начале недели израильский МИД уведомил сотрудников посольства Венесуэлы о том, что они должны покинуть страну в течение 72 часов.
Президент Венесуэлы Уго ЧАВЕС на прошлой неделе раскритиковал действия Израиля в секторе Газа и заявил о намерении Венесуэлы надолго прервать дипломатические контакты с Израилем.
27 января из Каракаса был выслан посол Израиля.
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