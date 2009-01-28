Израиль разорвал дипломатические отношения с Венесуэлой и выслал сотрудников посольства из страны. Об этом сообщает Газета.русо ссылкой на издание Haaretz.

В начале недели израильский МИД уведомил сотрудников посольства Венесуэлы о том, что они должны покинуть страну в течение 72 часов.

Президент Венесуэлы Уго ЧАВЕС на прошлой неделе раскритиковал действия Израиля в секторе Газа и заявил о намерении Венесуэлы надолго прервать дипломатические контакты с Израилем.

27 января из Каракаса был выслан посол Израиля.