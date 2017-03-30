Путин удивился обвинениям в агрессии и показал пальцем на США

Президент РФ Владимир Путин заявил, что обвинения в агрессивном поведении, которые звучат в адрес России - это «разговор в пользу бедных».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент России Владимир Путин заявил на форуме «Арктика — территория диалога» в Архангельске.

В частности, Путин заявил, что активность военной авиации стран НАТО в Балтийском море значительно выше российской.

«И нас после этого пытаются обвинять в каком-то агрессивном поведении? Это знаете, что? Это разговор в пользу бедных, для средств массовой информации. Но эксперты это фиксируют и знают об этом. То же самое касается и Арктики. Но мы не собираемся ни воевать, ни соревноваться здесь с Соединенными Штатами», - сказал Путин.

Он также напомнил, что США тратят на оборону больше, чем все страны мира.

Путин заявил, что Россия развивает военную деятельность на своей территории, и это, в отличие от деятельности США на Аляске, носит локальный характер.

«То, где мы развиваем свою пограничную, военную деятельность – это территория РФ», - сказал он.

Также Путин заявил, что США тоже развивают свою военную деятельность, в том числе, на Аляске.

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«Соединенные Штаты, которые являются нашими соседями по Арктике, развивают свою военную деятельность, которая, на наш взгляд, представляет для нас определенную угрозу, потому что если то, что мы делаем, имеет локальный характер, то то, что делают США на Аляске, имеет глобальный характер. А там развиваются системы противоракетной обороны», - заявил он.

*** В результате российской военной агрессии нарушена территориальная целостность и суверенитет Украины. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.