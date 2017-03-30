В России обнаружили дефекты почти во всех двигателях вторых и третьих ступеней ракет "Протон-М"

В России на Воронежском механическом заводе (ВМЗ) переберут 71 дефектный двигатель для ракет-носителей "Протон-М". Это почти все собранные на предприятии двигатели для второй и третьей ступеней. Об этом сообщил генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов, передают РИА Новости.

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"По "Протонам" это 71 двигатель, или практически весь задел по второй и третьей ступеням. В настоящее время подписан график проведения работ, значительная их часть будет проведена в 2017 году, но мы понимаем, что какая-то часть неминуемо перейдет на 2018 год. Основная задача при этом — не сорвать график запусков по Федеральной космической программе, стартами в интересах министерства обороны РФ и коммерческим пускам. Что касается двигателей для "Союзов", то требуется обеспечить необходимый задел для соблюдения графика доставки новых экипажей и грузов на Международную космическую станцию", — сказал глава "Энергомаш".

"Будет проведена работа по оценке чистоты внутренних полостей на всех двигателях. Вероятность нахождения в них посторонних частиц не исключена", - добавил Арбузов.

О том, что "Роскосмос" отзывает на ВМЗ все двигатели второй и третьей ступени "Протон-М", стало известно в конце января этого года. Правоохранительные органы не исключали возможность подмены драгоценных металлов, которые используются при строительстве двигателей

Также сообщалось, что причиной отправки обратно на ВМЗ всех двигателей РД-0210/0211 и РД-0213/0214, стоящих на вторых и третьих ступенях, стало заявление специалистов "Роскосмоса" о том, что при пайке компонентов двигателей на ВМЗ использовался припой, не соответствовавший технической документации.