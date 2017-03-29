Стрельба у капитолия в Вашингтоне: мужчина попытался совершить наезд на полицейских (фото)
18:27, 29 марта 2017Мир
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Мужчина был арестован после инцидента.
В результате произошедшего никто не пострадал / twitter.com/SerenaMarsh
В столице США Вашингтоне у здания капитолия полицейские открыли огонь по мужчине, который врезался в автомобиль правоохранителей и после попытался совершить наезд на самих полицейских.
Об этом сообщает Reuters.
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По словам представителя полицейского управления по региону, мужчина был арестован после инцидента. В результате произошедшего никто не пострадал.
По данным телеканала CNN, инцидент произошел на площади Независимости около 9.30 по местному времени (16.30 по Киеву).
twitter.com/SerenaMarsh
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