Выступление Путина откроет экономический форум в Давосе

08:02, 28 января 2009
Мир
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Премьер предложит "пути выхода из кризиса"

В швейцарском Давосе в среду открывается традиционный Всемирный экономический форум. Представители ведущих стран мира и руководители крупных компаний будут обсуждать перспективы глобальной экономики в условиях мирового кризиса.

Форум откроет выступление премьер-министра России Владимира Путина, который, как ожидается, обрисует ситуацию в российской экономике, выступит с предложениями о возможных путях выхода из кризиса, а также коснется темы энергобезопасности. В работе форума примет участие также премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао.

Радио Свобода

 

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