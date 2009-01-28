Выступление Путина откроет экономический форум в Давосе

В швейцарском Давосе в среду открывается традиционный Всемирный экономический форум. Представители ведущих стран мира и руководители крупных компаний будут обсуждать перспективы глобальной экономики в условиях мирового кризиса.

Форум откроет выступление премьер-министра России Владимира Путина, который, как ожидается, обрисует ситуацию в российской экономике, выступит с предложениями о возможных путях выхода из кризиса, а также коснется темы энергобезопасности. В работе форума примет участие также премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао.

Радио Свобода