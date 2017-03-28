Северная Корея втайне провела испытание ракетного двигателя

Северная Корея провела очередное испытание ракетного двигателя. Произошло это еще 24 марта, но информация попала в СМИ только сейчас, сообщает Росбалт.

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"Ссылаясь на свой источник в Пентагоне, CNN отмечает, что новый двигатель можно использовать в межконтинентальной баллистической ракете. Данный тест является третьим за последние несколько недель", - говорится в сообщении.

24 марта сообщалось, что по данным американской разведки, КНДР готовится провести очередное ядерное испытание.

Ранее, 19 марта на космодроме Сохэ лидер КНДР объявил о "рождении национальной ракетной индустрии", которая не будет зависеть от технологий, разработанных в других странах.

Спустя еще три дня Пхеньян произвел пуск ракеты, который, по данным южнокорейских военных, оказался неудачным.