В Берлине грабители похитили стокилограммовую золотую монету

В монетный кабинет берлинского музея Боде, коллекция которого считается одной из самых крупных в мире, проникли грабители. Они похитили одну из самых больших золотых монет мира - отчеканенный в Канаде "Большой кленовый лист" весом в 100 килограмм, передает РБК.

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Как сообщает берлинская полиция, ограбление было совершено около 3:30 утра по местному времени. В это время движение поездов по проходящей мимо музея ветке городской электрички (S-Bahn) было приостановлено, что позволило преступникам установить на рельсах лестницу, забраться в окно и скрыться с добычей.

Уникальная золотая монета весом 3215 унций или 100 килограммов чистого золота пробы 99999 была отчеканена Канадским королевским монетным двором в 2007 году.

Диаметр монеты составляет 53,34 см, толщина - 3,81 см. До 2012 года эта монета считалась самой большой в мире, пока в Австралии не отчеканили монету весом в тонну.

При этом «Большой кленовый лист» по-прежнему считается одной из самых дорогих монет. Формально номинал монеты составляет 1 миллион канадских долларов (примерно $750 тыс), однако реальная ее стоимость намного больше. Исходя из текущей стоимости унции золота ($1258), монета стоит примерно $4 млн, но с учетом того, что это не просто слиток, а раритет (в мире существует всего шесть «Больших кленовых листов), - стоимость может быть и выше.

По данным Reuters, одна из шести выпущенных в Канаде 100-килограммовых золотых монет принадлежит сейчас королеве Елизавете II, еще тремя владеют инвесторы из Дубая, имена которых неизвестны. Пятая монета до 2010 года принадлежала австрийской инвестгруппе AvW, но после ее банкротства была продана с аукциона и примерно за $4 млн перешла к испанской компании Oro Direct, специализирующейся на торговле драгоценными металлами. Об еще одном владельце такой монеты не известно вообще ничего.

Кому именно принадлежала монета, украденная из музея Боде, не разглашается.

Как сообщал УНИАН, недавно в музей в Амстердаме вернули две похищенные 14 лет назад картины Ван Гога. Украденные картины нашла итальянская полиция в доме главаря мафии.