Выборы в Болгарии: партия экс-премьера победила пророссийского соперника - Bloomberg

Об этом пишет Слав Оков в статье "Выборы в Болгарии: партия экс-премьера победила пророссийского соперника", опубликованной на сайте Bloomberg.

При подсчете 99 процентов голосов, "Герб" получил 33%, а более пророссийские социалисты, преемники Коммунистической партии, 27%, сообщила Центральная избирательная комиссия в понедельник в столице Софии. На третьем месте – "Объединенные патриоты", националистическая группа, которая является наиболее вероятным партнером для альянса с партией "Герб", получила 9,1%.

Болгария с населением в 7,2 млн. человек, является членом Европейского союза и НАТО. Страна стремится положить конец политическим потрясениям, которые стали причиной череды выборов и сдерживали экономику. Хотя "Герб" и социалисты во время кампании призывали к восстановлению деловых связей с Россией, Борисов не присоединился к призывам своего соперника, наложить вето на санкции блока против правительства Владимира Путина. Он вряд ли сильно отклонится от своего прошлого курса во внешней политике и экономике.

"Безусловно, слабое большинство можно сформировать и между двумя партиями, в противовес трех- или даже четырехпартийной коалиции, предложенной опросами", - говорит Чиприан Даскалу, главный экономист по Балканскому региону в ING Bank NV. Партия "Герб" менее радикальна в вопросе изменения позиции Болгарии по отношению к России. Она, вероятно, умерит националистические склонности "Объединенных патриотов" и, возможно, будет настаивать на налогово-бюджетной дисциплине, "несмотря на электоральные обещания всех сторон о поддержании роста".

Победа партии "Герб" снизила доходность болгарских облигаций, выраженных в евро, со сроком выплаты в сентябре 2024 года, почти на четыре базисных пункта до 1,502 процента по состоянию на 11:54 в Софии, свидетельствуют данные Bloomberg. Это превысило 2% в ноябре, когда Борисов ушел в отставку после поражения своего кандидата в борьбе с дружелюбно настроенным к России социалистом, на президентских выборах в ноябре. Это и стало причиной новых выборов в воскресенье.

"Результат категоричен - он вновь подтверждает, что "Герб" должна быть ведущей партией в будущем правительстве", - сказал 57-летний Борисов, бывший телохранитель. "У нас должно быть стабильное правительство и стабильная оппозиция".

"Герб" отделилась от социалистов в преддверии голосования и, возможно, ей помогла также жесткая позиция Борисова по отношению к соседней Турции. "Объединенные патриоты" усугубили напряженность, заблокировав пункты пересечения границ из-за заявлений, что Турция планировала привезти болгарских экспатриантов, чтобы поддержать партию, связанную с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Две другие партии также преодолели 4-процентный барьер входа в парламент: "Движение за права и свободы", представляющее этнических турок Болгарии, которые составляют 8% населения, и "Воля", партия бизнесмена Весселина Марешки. Коалиционные переговоры начнутся после оглашения официальных результатов выборов на этой неделе.

В прошлом году экономика Болгарии выросла на 3,4%, хотя она отстает от соседней Румынии, еще одного государства, которое присоединилось в 2007 году. Уровень коррупции в Болгарии Transparency International признала самым высоким в блоке. "Герб" хочет сохранить 10-процентную фиксированную ставку подоходного налога и сбалансированную фискальную политику в беднейшей стране ЕС.

"Болгары делают ставку на сохранение проевропейского направления страны и не разделяют полностью политику социалистов в вопросе перемен", - сказала по телефону Геновева Петрова, исполнительный директор центра проведения опросов Alpha Research.