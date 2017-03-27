Der Spiegel: Со всей жестокостью против протестов
Органы безопасности Беларуси принимают решительные меры. Во время новых протестов против "налога на паразитов" были арестованы десятки демонстрантов. Известный оппозиционер Николай Статкевич пропал без вести.
Об этом пишет Кристина Хебель в статье "Со всей жестокостью против протестов", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.
"Это были студенты, почти дети!" Ирэна находится на Октябрьской площади в Минске, возле Дворца Республики, она возмущена. "Такого произвола быть не должно", - говорит 59-летняя мать. На другой стороне улицы заняло позиции специальное подразделение милиции, видны припаркованные автозаки.
Два фургона только что покинули площадь. Милиция задержала около 20 человек. Студенты и блоггеры призывали к протестам, в знак солидарности с теми, кто был арестован за день до этого. Несколько десятков бесстрашных людей откликнулись и отважились выйти на Октябрьскую площадь – и были немедленно арестованы.
Правозащитники говорят, что за прошедшие дни в столице Беларуси силы безопасности арестовали, по меньшей мере, 700 человек. Милиция без разбора набрасывалась на демонстрантов, случайных прохожих, в том числе пожилых людей и журналистов, часто применяя грубую силу.
Протест должен быть пресечен на корню. Также в воскресенье силы безопасности препятствовали любому большому собранию. "Расходитесь", - снова призывала милиция. Журналисты должны удалиться "из соображений безопасности", - говорит пресс-секретарь. Правозащитники сообщают об арестах и в других районах Минска. Белорусские СМИ рассказывают об арестах в Бобруйске, Гродно, Бресте, Орше и Пинске.
Речь идет о более чем паре собравшихся людей. Протестное движение необходимо запугать. Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, не допускает никаких возражений. Речь идет о сохранении власти.
С середины февраля 2017 года в разных городах страны собрались до 1000 человек и протестовали против так называемого "налога на паразитов", который ввел Лукашенко своим указом. Граждане, которые работали менее 183 дней в году, должны задним числом выплатить штраф, эквивалентный примерно 200 евро. Изначально режим терпел протесты против этой меры, но теперь он жестоким образом подавляет их.
В воскресенье министерство иностранных дел объяснило меры "террористической угрозой", которую, по сообщениям, предотвратили в субботу в преддверии демонстраций. Когда в автомобилях находят коктейли Молотова и оружие, нельзя говорить о мирных демонстрациях, - сказал пресс-секретарь. Подробностей он не сообщил. Ранее Лукашенко уже предостерегал от "кровавых беспорядков". С тех пор в стране растет страх. Государственные СМИ в большей степени умалчивают о протестах.
Оппозиционер Статкевич пропал без вести
ЕС раскритиковал действия властей в Минске, назвав их несоразмерными, и призвал немедленно освободить всех арестованных. Многие все еще находятся в СИЗО. Сколько точно? Алесь Беляцкий, председатель правозащитной организации "Весна", не знает. Он считает, что там находится более 100 человек, возможно, 200, "у нас будет много работы".
Беляцкий волнуется – известный оппозиционный политик Николай Статкевич не дает о себе знать в течение нескольких дней. "Где он, не знаем ни мы, ни его жена". КГБ в воскресенье сообщили, что у них нет никакой информации о местонахождении Статкевича. В субботу он, один из самых уважаемых членов оппозиции в стране, призывал к протестам. В 2010 году в качестве кандидата в президенты он выступал против Лукашенко. Через год Статкевич оказался в тюрьме, потому что организовал демонстрации против фальсификации выборов.
Правозащитники требуют давления со стороны Берлина
Беляцкий также находился несколько лет в тюрьме по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Правозащитник требует большего давления со стороны ЕС – особенно от Германии. "Это единственное, что понимает Лукашенко. Берлин должен оказать давление". В субботу милиция ворвалась в офис его правозащитной организации, собрала всех присутствующих, активистов и журналистов в спортивном зале и удерживала там.
Беляцкий считает ошибкой то, что в прошлом году Евросоюз отменил санкции против Беларуси, без "четкого соглашения" с Лукашенко. Необходимо было сформулировать конкретные условия для постепенной отмены: реформу избирательной системы и регистрацию всех политических партий и общественных организаций.
Маневрирование между Москвой и Брюсселем
Однако, санкции, которые были введены после подавления протестов в декабре 2010 года, вряд ли оказали какое-либо влияние. В течение многих лет Лукашенко успешно сохраняет власть. Так происходит и потому, что он, в зависимости от собственных интересов, стремится к сближению то с Россией, то в последние годы с ЕС, особенно после начала войны в Украине.
Ранее существовали надежды на то, что, из-за напряженности в отношениях с Москвой, лидер Беларуси может выбрать более либеральный курс. Но в эти выходные они рухнули.