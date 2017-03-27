Der Spiegel: Со всей жестокостью против протестов

Об этом пишет Кристина Хебель в статье "Со всей жестокостью против протестов", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

"Это были студенты, почти дети!" Ирэна находится на Октябрьской площади в Минске, возле Дворца Республики, она возмущена. "Такого произвола быть не должно", - говорит 59-летняя мать. На другой стороне улицы заняло позиции специальное подразделение милиции, видны припаркованные автозаки.

Два фургона только что покинули площадь. Милиция задержала около 20 человек. Студенты и блоггеры призывали к протестам, в знак солидарности с теми, кто был арестован за день до этого. Несколько десятков бесстрашных людей откликнулись и отважились выйти на Октябрьскую площадь – и были немедленно арестованы.

Правозащитники говорят, что за прошедшие дни в столице Беларуси силы безопасности арестовали, по меньшей мере, 700 человек. Милиция без разбора набрасывалась на демонстрантов, случайных прохожих, в том числе пожилых людей и журналистов, часто применяя грубую силу.

Протест должен быть пресечен на корню. Также в воскресенье силы безопасности препятствовали любому большому собранию. "Расходитесь", - снова призывала милиция. Журналисты должны удалиться "из соображений безопасности", - говорит пресс-секретарь. Правозащитники сообщают об арестах и в других районах Минска. Белорусские СМИ рассказывают об арестах в Бобруйске, Гродно, Бресте, Орше и Пинске.

Речь идет о более чем паре собравшихся людей. Протестное движение необходимо запугать. Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, не допускает никаких возражений. Речь идет о сохранении власти.

С середины февраля 2017 года в разных городах страны собрались до 1000 человек и протестовали против так называемого "налога на паразитов", который ввел Лукашенко своим указом. Граждане, которые работали менее 183 дней в году, должны задним числом выплатить штраф, эквивалентный примерно 200 евро. Изначально режим терпел протесты против этой меры, но теперь он жестоким образом подавляет их.

В воскресенье министерство иностранных дел объяснило меры "террористической угрозой", которую, по сообщениям, предотвратили в субботу в преддверии демонстраций. Когда в автомобилях находят коктейли Молотова и оружие, нельзя говорить о мирных демонстрациях, - сказал пресс-секретарь. Подробностей он не сообщил. Ранее Лукашенко уже предостерегал от "кровавых беспорядков". С тех пор в стране растет страх. Государственные СМИ в большей степени умалчивают о протестах.

Оппозиционер Статкевич пропал без вести

ЕС раскритиковал действия властей в Минске, назвав их несоразмерными, и призвал немедленно освободить всех арестованных. Многие все еще находятся в СИЗО. Сколько точно? Алесь Беляцкий, председатель правозащитной организации "Весна", не знает. Он считает, что там находится более 100 человек, возможно, 200, "у нас будет много работы".

Беляцкий волнуется – известный оппозиционный политик Николай Статкевич не дает о себе знать в течение нескольких дней. "Где он, не знаем ни мы, ни его жена". КГБ в воскресенье сообщили, что у них нет никакой информации о местонахождении Статкевича. В субботу он, один из самых уважаемых членов оппозиции в стране, призывал к протестам. В 2010 году в качестве кандидата в президенты он выступал против Лукашенко. Через год Статкевич оказался в тюрьме, потому что организовал демонстрации против фальсификации выборов.

Правозащитники требуют давления со стороны Берлина

Беляцкий также находился несколько лет в тюрьме по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Правозащитник требует большего давления со стороны ЕС – особенно от Германии. "Это единственное, что понимает Лукашенко. Берлин должен оказать давление". В субботу милиция ворвалась в офис его правозащитной организации, собрала всех присутствующих, активистов и журналистов в спортивном зале и удерживала там.

Беляцкий считает ошибкой то, что в прошлом году Евросоюз отменил санкции против Беларуси, без "четкого соглашения" с Лукашенко. Необходимо было сформулировать конкретные условия для постепенной отмены: реформу избирательной системы и регистрацию всех политических партий и общественных организаций.

Маневрирование между Москвой и Брюсселем

Однако, санкции, которые были введены после подавления протестов в декабре 2010 года, вряд ли оказали какое-либо влияние. В течение многих лет Лукашенко успешно сохраняет власть. Так происходит и потому, что он, в зависимости от собственных интересов, стремится к сближению то с Россией, то в последние годы с ЕС, особенно после начала войны в Украине.

Ранее существовали надежды на то, что, из-за напряженности в отношениях с Москвой, лидер Беларуси может выбрать более либеральный курс. Но в эти выходные они рухнули.