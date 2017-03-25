В Лондоне прошел многотысячный митинг против выхода из ЕС (фотогалерея)

Тысячи людей прошли маршем по Лондону в субботу, 25 марта, чтобы выразить протест против выхода Великобритании из Евросоюза, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Люди вышли на улицы за четыре дня до того, как премьер-министр Тереза Мэй должна официально запустить механизм Brexit.

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Марш под лозунгом "Unite for Europe" (Объединимся для Европы) завершился митингом на площади возле парламента, где на этой неделе произошел теракт, в результате которого погибли четыре человека.

Участники марша почтили минутой молчания в память о погибших в начале демонстрации.

Активисты размахивали флагами ЕС и плакатами с лозунгами вроде "Какой план?" и "Остановите Brexit". На некоторых плакатах были надписи "с Днем рождения ЕС" – сегодня отмечается 60-летие подписания Римского договора.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 29 марта сообщит руководству ЕС о начале процедуры выхода Соединенного королевства из Европейского Союза согласно статье 50 Лиссабонского договора. Глава британского правительства также неоднократно заявляла о жестком сценарии вывода страны из ЕС. Это предусматривает выход Великобритании из единого европейского рынка, что позволяет ввести ограничения на свободу трудоустройства для граждан стран Евросоюза на территории королевства, исключение из Таможенного союза с ЕС и выход из-под юрисдикции Европейского суда в Люксембурге.