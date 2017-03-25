Трамп решил пока не менять программу Обамы по реформе здравоохранения
Трамп пообещал новый закон о реформе здравоохранения в ближайшее время.
Президент США Дональд Трамп объявил об отзыве предложенного им законопроекта о реформе здравоохранения, сообщает Reuters.
Как заявил представитель Республиканской партии, Трамп призвал республиканцев в палате представителей США отменить запланированное голосование по законопроекту о здравоохранении, который был призван сменить предыдущую программу — Obamacare.
Читайте такжеКлимкин объяснил "перенос" встречи Порошенко и Трампа тщательной подготовкой
Он также заявил, что подготовка нового законопроекта о реформе здравоохранения не займет много времени.
Ранее Трамп потребовал от конгрессменов-республиканцев проголосовать за предложенную реформу здравоохранения.
Как сообщало агентство Reuters, миллионы американцев могли потерять медицинскую страховку из-за реформы Трампа.