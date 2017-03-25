Трамп решил пока не менять программу Обамы по реформе здравоохранения

Президент США Дональд Трамп объявил об отзыве предложенного им законопроекта о реформе здравоохранения, сообщает Reuters.

Как заявил представитель Республиканской партии, Трамп призвал республиканцев в палате представителей США отменить запланированное голосование по законопроекту о здравоохранении, который был призван сменить предыдущую программу — Obamacare.

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Он также заявил, что подготовка нового законопроекта о реформе здравоохранения не займет много времени.

Ранее Трамп потребовал от конгрессменов-республиканцев проголосовать за предложенную реформу здравоохранения.

Как сообщало агентство Reuters, миллионы американцев могли потерять медицинскую страховку из-за реформы Трампа.