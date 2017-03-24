Правительство Германии призывает всесторонне расследовать убийство Вороненкова

Немецкое правительство призывает всесторонне расследовать убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова и выражает обеспокоенность из-за роста напряженности в отношениях между Киевом и Москвой.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Мы, разумеется, осуждаем, что на улице среди бела дня был застрелен бывший парламентарий, и считаем, что должно быть сделано все возможное для раскрытия этого убийства. Но своих собственных сведений о мотивах или возможных заказчиках у нас нет", - сказал официальный представитель МИД ФРГ Себастьян Фишер, отвечая на вопрос, соглашается ли немецкое правительство с оценкой президента Украины Петра Порошенко, который назвал убийство Вороненкова "актом государственного терроризма со стороны России".

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Одновременно МИД Германии выражает обеспокоенность из-за роста напряженности в отношениях между Киевом и Москвой, что в Берлине считают следствием эскалации ситуации на востоке Украины. Донбасс здесь называют "ядром конфликта".

Фишер обратил внимание, в частности, на участившиеся нарушения режима прекращения огня и призвал обе стороны, "наконец, начать выполнять давно достигнутые договоренности". Он имеет в виду не только прекращение огня, но и отвод тяжелых вооружений от контактной линии. "Все, что может способствовать улучшению ситуации на востоке Украины, что может помочь реализации минских договоренностей, пойдет на пользу и двусторонним отношениям между Россией и Украиной", - подчеркнул Фишер.

Как сообщал УНИАН, Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. В результате стрельбы также был ранен его охранник и нападавший, который позже скончался от полученных ранений.

Президент Петр Порошенко назвал убийство Вороненкова актом государственного терроризма со стороны России, которую экс-депутат Госдумы РФ был вынужден покинуть из политических соображений.

Вороненков был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и, в частности, роли экс-президента Виктора Януковича относительно ввода в Украину российских войск.