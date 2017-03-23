Атака в Лондоне: ВВС показал первые минуты теракта у британского парламента (видео)

01:29, 23 марта 2017
Мир
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Услышав звуки стрельбы, люди бросились бежать. 

REUTERS

Очевидцы террористической атаки в центре Лондона зафиксировали на видео, происходившее в первые моменты трагедии.

Видео было снято около здания Британского парламента, пишет BBC.

По данным очевидцев, нападение возле парламента началось на Вестминстерском мосту, когда автомобиль сначала врезался в парапет, задев пешеходов, поехал дальше к парламенту, где врезался в ограждение.

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Полицейские застрелили мужчину, который выскочил из автомобиля и напал на них с ножом.

В результате теракта у здания парламента в Лондоне 22 марта погибли 5 людей, по меньшей мере 40 получили ранения. 

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Новость в сюжете: Теракт возле британского парламента
Теги: #видео#теракт#Лондон