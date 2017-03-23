Атака в Лондоне: ВВС показал первые минуты теракта у британского парламента (видео)

Очевидцы террористической атаки в центре Лондона зафиксировали на видео, происходившее в первые моменты трагедии.

Видео было снято около здания Британского парламента, пишет BBC.

4 people have died in an attack in London. This video shows the moment the incident began outside the UK Parliament.https://t.co/FwKsndgisWpic.twitter.com/81srJq9yGr — BBC News (UK) (@BBCNews) March 22, 2017

Westminster terror attack: Tourist was filming outside UK Parliament when people rushed by as gunshots were firedhttps://t.co/FwKsndgisWpic.twitter.com/DWNXJxLVp2 — BBC News (UK) (@BBCNews) March 22, 2017

По данным очевидцев, нападение возле парламента началось на Вестминстерском мосту, когда автомобиль сначала врезался в парапет, задев пешеходов, поехал дальше к парламенту, где врезался в ограждение.

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Полицейские застрелили мужчину, который выскочил из автомобиля и напал на них с ножом.

В результате теракта у здания парламента в Лондоне 22 марта погибли 5 людей, по меньшей мере 40 получили ранения.