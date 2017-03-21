США введут ограничения на перевозку электроники в самолетах

Власти США введут запрет на перевозку электронных устройств, таких как ноутбуки и планшеты, в ручной клади.

Запрет будет касаться пассажиров, следующих из восьми стран Ближнего Востока и Северной Африки, передает ВВС Украина.

Пока официальное заявление не сделано. Ожидают, что Министерство внутренней безопасности США объявит об этих мерах во вторник.

Читайте такжеВ Канаде над торговым центром столкнулись два самолета: есть жертва

Источник в американской администрации рассказал BBC, что ограничения коснутся девяти авиакомпаний, самолеты которых прибывают в США из 10 аэропортов.

Американские СМИ сообщили, что эти меры будут приниматься в связи с новыми разведданными. Запрет коснется всех больших электронных устройств: ноутбуки, планшеты, DVD-плееры и приставки для компьютерных игр. Мобильные телефоны и смартфоны можно будет брать с собой на борт самолета.

До сих пор не понятно, на какие именно авиалинии будет распространяться это распоряжение и как долго оно продлится.

По данным американских СМИ, эту директиву обсуждали в течение нескольких недель.