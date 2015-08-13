Одна из самых крупных авиакомпаний анонсировала запуск самого продолжительного рейса в мире

Крупнейшая авиакомпания на Ближнем Востоке скоро планирует запустить самый продолжительный рейс в мире по маршруту Дубай – Панама (Центральная Америка).

Время в полете составит 17 часов и 35 минут, пишет Business Insider.

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За это время самолет преодолеет расстояние в 13,7 тысяч километров.

На сегодняшний день самый продолжительный полет в мире - из Далласа (США) в Сидней, который занимает 17 часов. Ранее Сингапурские авиалинии летали из Сингапура в Ньюарк (США), что было самым продолжительным полетом в мире, однако рейс был отменен в 2013 году.