В Афганистане из-за нападения солдата правительственных войск ранены трое военных США

Представители миссии НАТО в Афганистане сообщили, что трое американских военнослужащих были ранены сегодня в результате нападения афганского солдата.

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Это первое известное «внутреннее» нападение на представителей коалиционных сил в Афганистане в этом году, передает Радио Свобода.

«Трое американских солдат были ранены во второй половине дня, когда афганский солдат открыл по ним огонь на базе в провинции Гельманд. Коалиционные силы безопасности на базе убили солдата, чтобы покончить с атакой», – сообщил представитель вооруженных сил США в Афганистане.

Сообщается, что раненным американским военным оказали медицинскую помощь.

Количество «внутренних атак» со стороны афганских солдат на международные силы за последние годы уменьшилось, особенно после того, как большинство иностранных вооруженных формирований покинули страну в конце 2014 года.

Около 13 тысяч солдат под руководством НАТО еще остаются в Афганистане, однако их миссия сводится к обучению и помощи афганским силам в борьбе с боевиками-талибами.