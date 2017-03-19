В Берлине Штайнмайеру официально передали президентские полномочия (фоторепортаж)

В президентском дворце Бельвю в Берлине в воскресенье, 19 марта, состоялась официальная церемония передачи президентских полномочий с участием избранного президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и его предшественника Йоахима Гаука, передает Deutsche Welle.

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Перед официальной церемонией передачи власти Гаук со своей женой Даниэлой Шадт встретили Штайнмайера и будущую первую леди Эльке Бюденбендер на лестнице перед дворцом.

Как сообщал УНИАН, 18 марта завершился пятилетний срок полномочий Йоахима Гаука.

Штайнмайер был избран президентом 12 февраля делегатами немецких Федеральных сборов.

В связи со своим почтенным возрастом Гаук еще летом прошлого года заявил, что не будет претендовать на второй срок.

До своего избрания президентом Штайнмайер занимал должности министра иностранных дел ФРГ (в 2005-2009 и 2013-2017 гг.) и вице-канцлера ФРГ (в 2007-2009 годах). Он должен окончательно вступить в должность президента после принесения присяги 22 марта.