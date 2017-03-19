В США умер легендарный рок-музыкант Чак Берри

Легендарный американский рок-музыкант Чак Берри умер в возрасте 90 лет, сообщает BNO News со ссылкой на заявление департамента полиции округа Сент-Чарльз.

По данным ведомства, из дома музыканта в Миссури поступил экстренный вызов. Медики, которые прибыли на место вызова, нашли музыканта, который не реагировал на их действия.

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Врачам не удалось спасти Берри. По данным полиции, он умер в 13:26 по местному времени (20:30 по Киеву).

Чак Берри считается одним из создателей рок-н-ролла. Во многом его творчество определило развитие молодежной культуры 1950-х годов и дальнейшее развитие музыки.

Как сообщал УНИАН, недавно умер в возрасте 87 лет Лауреат Нобелевской премии по литературе, карибский поэт и драматург Дерек Уолкотт .