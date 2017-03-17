Умер лауреат Нобелевской премии по литературе, друг Иосифа Бродского

Лауреат Нобелевской премии по литературе, карибский поэт и драматург Дерек Уолкотт скончался в возрасте 87 лет. Как сообщила семья поэта, он умер у себя дома на острове Сент-Люсия, передает Би-би-си.

Уолкотт получил Нобелевскую премию по литературе в 1992 году в возрасте 62 лет, после того как на протяжении многих лет оказывался в шорт-листе награды.

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Он считается одним из величайших авторов второй половины ХХ века.

Друг Уолкотта Иосиф Бродский писал о творчестве поэта: "Метрическое и жанровое его разнообразие у меня просто вызывает зависть... Его стихотворения - это сплав речи и океана".

Напомним, в 2016 году лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2016 году был избран легендарный американский музыкант и писатель Боб Дилан.