Россия удвоила боевую мощь на границе с Европой - руководитель разведки ФРГ

Россия продолжает стягивать свои войска к западной границе, которая граничит с Европой. За последнее время свою боевую мощь на этом участке границы Кремль увеличил вдвое. И это совсем не похоже на меры по обороне.

Об этом в интервью Der Spiegel сказал руководитель Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль, как сообщает ТСН.

"Россия удвоила боевую мощь на западной границе. Все это нельзя оценивать как оборонительные действия в отношении Запада", - подчеркнул Каль.

В течение ближайшего полугодия Россия попытается повлиять на результаты будущих парламентских выборов в Германии, которые состоятся 24 сентября. Речь идет, прежде всего, о возможных хакерских атаках и обнародовании скандальных фактов, которые могут повлиять на результаты голосования.

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"По крайней мере, мы должны рассчитывать, что это может произойти", - указал глава немецкой разведки.

Напомним, спецслужбы Германии за последнее время уже фиксировали попытки Кремля повлиять на ход выборов в Бундестаг, было несколько хакерских атак.

"Мы не знаем, утечка данных произошла или были другие атаки", - отметил руководитель Федерального ведомства по охране конституции Германии Ханс-Георг Масен.

Он прогнозирует грязную предвыборную кампанию в Германии – с попытками дезинформации, ложной информацией и обнародованием нелицеприятных фактов.