Трамп поблагодарил Меркель за обещание увеличить расходы на оборону и лидерство в поддержке НАТО

01:27, 18 марта 2017
Мир
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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп снова призвал страны - члены Организации Североатлантического договора (НАТО) увеличить расходы на оборону до 2% валового внутреннего продукта.

Ангела Меркель і Дональд Трамп / REUTERS

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель в Вашингтоне.

“Я снова подтвердил канцлеру Меркель мою решительную поддержку НАТО, а также необходимость нашими союзниками по НАТО платить справедливую долю расходов на оборону. Многие страны задолжали огромные суммы в прошлые годы, и это очень несправедливо по отношению к Соединенным Штатам. Эти страны должны выплатить то, что задолжали”, - подчеркнул Трамп.

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При этом он сообщил, что во время встречи с Меркель он поблагодарил ее за объявленное Германией обязательство увеличить расходы на оборону, а также за намерение выполнить требование по достижению уровня этих расходов до 2% ВВП.

Также Трамп поблагодарил Меркель за ее лидерство в поддержке Альянса и за усилия, которые ФРГ делает для улучшения ситуации в Афганистане.

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Теги: #Трамп#НАТО#Меркель