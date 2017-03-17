Столтенберг призвал Австрию и Турцию к примирению

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Турцию и Австрию решить дипломатический спор, который между ними возник, и который привел к блокированию ряда программ сотрудничества в рамках Альянса, как сообщает DW.

"Это очень неприятная ситуация, которая привела к тому, что некоторые программы сотрудничества не могут начаться. Мы настоятельно призываем их решить (споры), чтобы это не имело негативные последствия для сотрудничества", - заявил генсек НАТО в пятницу, 17 марта, в Копенгагене, информирует Reuters.

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Напомним, кризис в отношениях между Австрией и Турцией начался после того, как в Вене в августе 2016 года предложили приостановить переговоры с Анкарой о ее членстве в Европейском Союзе. Произошло это после массовых мероприятий репрессивного характера, которые происходили в Турции после неудачной попытки государственного переворота в июле 2016 года.

В ответ Турция, в частности, объявила о выходе из ряда программ НАТО, в которых также принимает участие Австрия, которая не является членом Альянса, однако тесно с ним сотрудничает. Кризис углубился после недавних призывов канцлера Австрии Кристиана Керна запретить турецким политикам агитировать на всей территории ЕС.