В США начался суд над российским хакером за создание шпионской программы

Как сообщает «Би-би-си» со ссылкой на Минюст США, Вартанян, выступавший в сети под ником Kolypto, был экстрадирован из Норвегии в США еще в декабре 2016 года.

По данным обвинения Вартанян участвовал в разработке и усовершенствовании компьютерной программы "Цитадель", в результате использования которой был нанесен серьезный финансовый ущерб ряду компаний.

По данным следствия, программой оказались заражены 11 млн компьютеров по всему миру, сумма совокупного ущерба оценивается в 500 млн долларов.

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Другой россиянин Дмитрий Белороссов, известный под ником Rainerfox, в сентябре прошлого года был приговорен к 4,5 годам тюрьмы после того, как суд признал его вину в деле о разработке программы "Цитадель".

Как сообщал УНИАН, ранее в СМИ появилась информация, что российские хакеры осуществляют новую волну кибератак на американские прогрессивные группы, пытаясь найти в их электронных ящиках неоднозначные письма, которыми потом шантажируют эти организации.