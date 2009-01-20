В Индии с крыши поезда упали около 150 призывников

В Индии в результате железнодорожного инцидента пострадали около 150 человек, ехавших на крыше поезда.

Как сообщило издание Times of India, поезд, на крыше которого из-за нехватки мест в вагонах ехали на призывной пункт сотни молодых людей, шел из города Аллахабад в город Фаизабад. Люди упали с крыши, когда состав проехал под деревом с низко нависавшими ветвями.

Пять человек находятся в критическом состоянии, отмечает «Газета.ру».