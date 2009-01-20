США планируют устроить в Иране "бархатную революцию"

США ведут активную работу по свершению в Иране "бархатной революции" с целью свержения существующего исламского строя в стране, заявил в понедельник глава Департамента контрразведки министерства информации (безопасности) ИРИ.

"США используют возможности своих спецслужб в различных странах региона, в том числе в ОАЭ, Турции, Азербайджане, Кувейте и других государствах с целью практической реализации теории "бархатной революции" в Иране",- сказал представитель спецслужб, комментируя недавний арест четырех иранских граждан.

На прошлой неделе официальный представитель судебной власти Исламской Республики Али Реза Джамшиди сообщил, что в Иране арестованы четыре человека по подозрению к подготовке государственного переворота при поддержке правительства США.

"Эти четверо являются основными фигурами в этом деле. Они сотрудничали с американскими спецслужбами и скрупулезно выполняли все их указания",- отметил глава Департамента контрразведки, имя которого не называется.

По его словам, всего по делу о создании "сети" по свержению государственного строя в Иране проходит несколько десятков человек. На их деятельность правительство США потратило около 32 миллионов долларов.

Чиновник также назвал имена двух из арестованных - это иранские врачи Араш и Камиар Алаи.

"В скором времени национальные СМИ Ирана покажут признания некоторых из арестованных, которы расскажут о планах США",- пообещал высокопоставленный представитель иранской контрразведки, слова которого приводит местное ТВ.

РИА "Новости"