Япония передала Малайзии отпечатки пальцев убитого брата Ким Чен Ына - СМИ

Как пишет малайзийское издание The Star Online со ссылкой на агентство Kyodo, данная информация была получена в 2001 году в международном аэропорту Нарита, когда он пытался въехать в Японию по поддельному паспорту. Ким Чен Нам тогда заявил, что целью его поездки является посещение «Диснейленда» в Токио.

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Ожидается, что переданная Японией информация позволит подтвердить личность Ким Чен Нама, убитого в аэропорту Куала-Лумпура. Отмечается, что родственники Ким Чен Нама отказались предоставить малайзийской полиции образцы ДНК, которые помогли бы его идентифицировать.

Содействие также оказывают США и другие страны, которые помогают в расследовании или предоставляют защиту членам семьи Ким Чен Нама.

Вместе с тем, власти Японии официально информацию о передач Малайзии данных о брате лидера Северной Кореи комментировать отказались, сообщает ТАСС. «Идет следствие, и мы хотели бы уклониться от комментариев», - заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Напомним, 26 февраля, министр здравоохранения Малайзии Субраманиам Сатхасивам сообщил, что Ким Чен Нам умер "от сильного паралича" через 15-20 минут после того, как был отравлен газом VX нервно-паралитического действия - самым токсичным из когда-либо искусственно синтезированных веществ, которые применяются в химическом оружии.

Власти Малайзии также считают, что убийство Ким Чен Нама, которое было совершено в международном аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля, организованно Северной Кореей. По этому делу проходят 10 подозреваемых, четверо из них были задержаны в течение нескольких дней после убийства.