Брат Ким Чен Ына умер от сильного паралича - Минздрав Малайзии

02:51, 26 февраля 2017
Мир
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Такие выводы обнародовали после проведения повторной аутопсии тела погибшего.

Ким Чен Нам умер от паралича / Twitter/ takashirokun1

Брат лидера КНДР Ким Чен Ына – Ким Чон Нам умер от сильного паралича, который предположительно был вызван нервно-паралитическим веществом. Такие выводы обнародовали в Минздраве Малайзии после проведения повторной аутопсии тела погибшего. Об этом сообщило агентство Associated Press.

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При этом отмечается, что малайзийская полиция окружила место в терминале аэропорта Куала-Лумпур, в котором был убит Ким Чон Нам. В течение двух часов там работали офицеры в костюмах химзащиты. После проведенных ими исследований, полиция сообщила об отсутствии опасности для пассажиров.

Как сообщал УНИАН ранее, брат северокорейского лидера умер в аэропорту Куала-Лумпура после того, как ему набросили на голову отравленный платок. В убийстве принимали участие две женщины. Одна отвлекла внимание Ким Чон Нама, а другая сзади накинула платок. Подозреваемых с паспортами Индонезии и Вьетнама следователи задержали сразу.

В полиции также сообщили о задержании 46-летнего жителя Северной Кореи по имени Ри Чон Чхоль. Среди подозреваемых также северокорейский дипломат и сотрудник авиакомпании с КНДР. Кроме того, в розыск объявлены четверо мужчин, которых подозревают в причастности к этому убийству, однако они, вероятно, уже покинули Малайзию.

Власти Малайзии не утверждает, что КНДР осуществила это убийство, однако, по их словам, за ним определенно стоят граждане Северной Кореи.

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Новость в сюжете: Убийство брата Ким Чен Ына
Теги: #убийство#КНДР#Малайзия